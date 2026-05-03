ارتفاع إجمالي توريد القمح بصوامع الوادي الجديد إلى أكثر من 211 ألف طن

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، تفاصيل البيان اليومي لكميات القمح المحلي الموردة إلى مواقع التخزين المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموسم توريد القمح لعام 2026.

وأكدت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة سلوى مصطفى، أن إجمالي الكميات الموردة خلال أخر يوم بلغ نحو 14,294 طنًا و954 كجم، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده منذ بداية الموسم إلى 211,758 طنًا و541 كجم من القمح المحلي، وهو ما يعكس انتظام عمليات التوريد وزيادة معدلات الاستلام.

وأوضحت وكيل وزارة التموين، أن صوامع المحافظة استقبلت كميات كبيرة، حيث سجلت: صومعة الخارجة:

رصيد سابق بلغ 27,584 طنًا و542 كجم، مع توريد 1,892 طنًا و384 كجم، ليصل الإجمالي إلى 29,476 طنًا و926 كجم.

صومعة شرق العوينات: رصيد سابق 30,859 طنًا و100 كجم، تم إضافة 2,038 طنًا و450 كجم، بإجمالي 32,897 طنًا و550 كجم.



كما أشارت إلى استقرار أرصدة بعض المواقع دون توريدات جديدة، حيث بلغ:

بنك التسليف: 553 طنًا و898 كجم.

مخازن أخرى (التقاوي): 606 أطنان و740 كجم.

وفيما يتعلق بحركة القمح داخل وخارج المحافظة، أوضحت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن:

إجمالي المورد داخل المحافظة سجل 63,535 طنًا و114 كجم، منها 3,930 طنًا و834 كجم تم توريدها خلال اليوم.

بينما بلغت الكميات المنقولة خارج المحافظة 148,223 طنًا و427 كجم، منها 10,364 طنًا و120 كجم خلال نفس اليوم.