تكنولوجيا وسيارات

سيارات هاتشباك مستعملة بـ 400 ألف جنيه
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات بونتو، وسينوفا A1، وكيا بيكانتو، ورينو سانديرو، وهيونداي A10 .

فيات بونتو موديل 2016

تحصل سيارة فيات بونتو موديل 2016 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة فيات بونتو موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سينوفا A1 موديل 2016

تستمد سيارة سينوفا A1 موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 110 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة سينوفا A1 موديل 2016 في سوق السيارات المصري 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا بيكانتو موديل 2010

تنقل قوة سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1100 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 185 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو سانديرو موديل 2014

تمكنت سيارة رينو سانديرو موديل 2014 من قطع مسافة 125 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة رينو سانديرو موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 340 ألف جنيه، ويختلف السعر  حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي A10 موديل 2013

تباع سيارة هيونداي A10 موديل 2013 باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 810 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة هيونداي A10 موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 390 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

