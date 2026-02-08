بيراميدز يدرك التعادل أمام ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا

أحرز بيراميدز هدف التعادل في شباك ريفرز يونايتد من عمر الشوط الثاني، فى المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد جودسويل أكابيو في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف بيراميدز في الدقيقة 53، بعد تمريرة من مصطفى زيكو وصلت إلى مصطفى فتحي المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة بباطن القدم اليسرى سكنت أقصى يسار المرمى.

وأفتتح ريفرز يونايتد التهديف في الدقيقة 32، بعد ركلة حرة لفريق ريفرز يونايتد من مكان جيد على حدود منطقة جزاء بيراميدز نفذت بتمريرة قصيرة ثم تسديدة صاروخية من ستيفان مانيو سكنت أقصى يسار المرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - أسامة جلال - حامد حمدان

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - زياد هيثم - عودة فاخوري - باسكال فيري - كريم حافظ - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة.