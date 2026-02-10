قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

التعديل الوزاري بين تجديد الدماء وتحديات التنفيذ .. سمير فرج يوضح رؤية المرحلة المقبلة

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
أحمد العيسوي

في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الدولة المصرية على مختلف المستويات، تبرز التغييرات الوزارية الأخيرة كأحد العناوين الرئيسية للمرحلة الراهنة، وسط تساؤلات الشارع حول أهدافها وانعكاساتها على حياة المواطنين. وفي هذا السياق، قدّم اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، قراءة تحليلية لهذه التغييرات، كاشفًا أبعادها وأهميتها في توقيت بالغ الدقة.

التغيير سمة العصر

أكد اللواء سمير فرج، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن التغييرات الوزارية تمثل سمة أساسية من سمات العصر الحديث، ليس فقط في مصر، بل في مختلف دول العالم والمؤسسات الكبرى. وأوضح أن أي دولة تسعى للتقدم لا بد أن تفتح المجال أمام أجيال جديدة، تحمل دماءً وأفكارًا متجددة، قادرة على مواكبة تطورات المرحلة ومتطلبات المستقبل.

وأشار إلى أن بقاء المسؤول لفترة طويلة في موقعه يستوجب تقييم أدائه بشكل مستمر، عبر التساؤل عما إذا كان قد نجح في إحداث تطوير حقيقي، أو أنه اكتفى بالسير على النهج القديم دون إضافة جديدة، مؤكدًا أن التغيير يصبح ضرورة عندما تتطلب المرحلة فكرًا مختلفًا ورؤية أكثر حداثة.

كفاءات واعدة.. والاختبار في الإدارة

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن المجموعة الوزارية التي تم اختيارها مؤخرًا تبدو جيدة حتى الآن من حيث السير الذاتية والخبرات المتراكمة، إلا أن الفيصل الحقيقي على حد تعبيره يكمن في القدرة على الإدارة والتنفيذ. فالتجربة العملية وحدها هي التي ستكشف مدى نجاح هؤلاء الوزراء في ترجمة الأفكار والخطط إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

المواطن في صدارة الأولويات

وتطرق اللواء سمير فرج إلى توجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن الرئيس شدد بوضوح على أن المواطن يجب أن يكون في قلب الاهتمام خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأوضح أن المطلوب من الوزراء الجدد هو امتلاك القدرة الحقيقية على خدمة المواطن، وتوفير احتياجاته الأساسية، وبذل أقصى الجهود لتخفيف الأعباء عنه.

«الماستر بلان» طريق النجاح

وأشار فرج إلى أن الرئيس طالب بوضع خطة واضحة لكل وزير، تتضمن معدلات تنفيذ محددة، فيما يعرف بـ«الماستر بلان»، وهي منهجية أثبتت نجاحها في تجارب سابقة، منها تجربة تطوير محافظة الأقصر. وأوضح أن هذا الأسلوب، الذي تعلمه خلال دراسته في الولايات المتحدة، يعتمد على التخطيط العلمي الدقيق وإدارة العمل بصورة مؤسسية، بما يضمن استمرارية التطوير وعدم الاعتماد على الجهود الفردية فقط.

الأمن القومي يبدأ من حياة المواطن

وفي ختام تصريحاته، شدد اللواء سمير فرج على أن هذه التغييرات تصب في مصلحة مصر، وتسهم في تعزيز الأمن القومي بمفهومه الشامل، الذي يبدأ من أمن المواطن في غذائه ومائه وصحته ومستوى معيشته. وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، متمنيًا أن يلتزم الوزراء الجدد بتوجيهات القيادة السياسية، بما ينعكس إيجابًا على أداء الدولة ويحقق تحسنًا ملموسًا يشعر به المواطن المصري في حياته اليومية.

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
حمادة هلال
جانب من الملتقي
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
