محافظات

أوقاف كفر الشيخ تطلق فعاليات مقارئ الجمهور لتجويد القرآن

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات «مقرأة الجمهور» بعدد من مساجد المديرية، وذلك بهدف نشر الثقافة القرآنية وتعميق روح التدبر في نفوس رواد بيوت الله عز وجل.

وتأتي هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، والدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ.

وشهدت المساجد أجواءً إيمانية عامرة، حيث تحلّق المصلون حول مائدة القرآن الكريم مرددين خلف نخبة من الأئمة أصحاب الأصوات الندية، في مشهد يجسد عمق التعلق بكتاب الله – تعالى – وحرص الجميع على اتقان التلاوة والانتفاع بهدي القرآن الكريم، وسط تنظيم متميز وتفاعل كبير من الجمهور بمختلف الإدارات الفرعية.

وأكدت مديرية أوقاف كفر الشيخ استمرارها في عقد هذه الحلقات القرآنية بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة، تأكيدًا على دور المساجد كمحاضن آمنة لبناء الوعي الرشيد والسمو الأخلاقي وربط المجتمع بكتاب ربه واقعًا ملموسًا.

