حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني

صعد المستشار تركي آل الشيخ على مسرح حفل «Joy Awards» هذا العام، وقبل رأس وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الحاصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة خلال حيث سلمه الجائزة، قائلًا: «الجائزة تتشرف بك».

وأكد فاروق حسني: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر للأمير محمد بن سلمان، وإلى المستشار تركي آل الشيخ على هذا التكريم الكريم الذي أعتز به كثيرًا، فهذا التكريم يعكس إدراك القيادة لأهمية الثقافة كركيزة أساسية، وأتمنى كل التوفيق والازدهار للمملكة وشعبها العظيم بقيادتها الواعية».

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات الفنية والرياضية العالمية، من بينهم: الملحن عمرو مصطفى، والفنانة الإماراتية أحلام، والممثل الأمريكي فوريست ويتكر، والممثلة وعارضة الأزياء البريطانية ميلي بوبي براون، والممثل والمنتج الأمريكي جيرمي رينر، والمخرج الكويتي أحمد الدوغجي، ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مقدم البرامج السعودي صالح العريض.