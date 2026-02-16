احمد موسى يوجه الشكر إلى وزير الصحة على الهواء.. لهذا السبب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المحافظين الجدد معينين لخدمه المواطنين وتقديم يد العون لهم وحل جميع مشاكلهم، مشيرا إلي أنه تواصل من قبل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بخصوص حالات إنسانية وكان هناك استجابة سريعة.

وأشار موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، إلى أنه يجب أن يكون هناك رقابة دورية علي الأسواق والأسعار التي تؤثر علي الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ونوه موسى، بأن هناك تدرج وظيفي من العامل للمسؤولين للمحافظين للوزراء وهكذا، كله يعمل علي خدمة المواطن.

وقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرز هذه الملفات حركة المحافظين الجدد.

وتحدث موسي، عن تفاصيل اختيار 20 محافظا و12 من النواب، مقدما الشكر والتقدير لكل المحافظين الجدد أو السابقين.