قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة رمضان 2026 وقيمتها
الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احمد موسى يوجه الشكر إلى وزير الصحة على الهواء.. لهذا السبب

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المحافظين الجدد معينين لخدمه المواطنين وتقديم يد العون لهم وحل جميع مشاكلهم، مشيرا إلي أنه تواصل من قبل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بخصوص حالات إنسانية وكان هناك استجابة سريعة.

وأشار موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، إلى أنه يجب أن يكون هناك رقابة دورية علي الأسواق والأسعار التي تؤثر علي الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ونوه موسى، بأن هناك تدرج وظيفي من العامل للمسؤولين للمحافظين للوزراء وهكذا، كله يعمل علي خدمة المواطن.

وقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرز هذه الملفات حركة المحافظين الجدد.

وتحدث موسي، عن تفاصيل اختيار 20 محافظا و12 من النواب، مقدما الشكر والتقدير لكل المحافظين الجدد أو السابقين.

الاعلامي احمد موسى المحافظين الجدد معينين المواطنين صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل ومحافظ القاهرة

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة يهنئ محافظ القاهرة بتجديد الثقة

عزاء مفيد شهاب

وزراء وسياسيون وكبار رجال الدولة يؤدون واجب العزاء في الدكتور مفيد شهاب

التضامن : فريق التدخل السريع ينجح في إنقاذ طفلة وخمسة مسنين بلا مأوى

التضامن : فريق التدخل السريع ينجح في إنقاذ طفلة وخمسة مسنين بلا مأوى

بالصور

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

الم الكتف
الم الكتف
الم الكتف

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد