بتكوين ترتفع إلى 70 ألف دولار مع زيادة تقلبات السوق

اقتربت عملة بتكوين من أعلى مستويات نطاق تداولها الأخير مع ازدياد التقلبات في الأسواق المالية العالمية وسط تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.

حققت العملة المشفرة مكاسب بلغت 6.7% لتصل إلى 70099 دولاراً يوم الاثنين، بعد أن انخفضت إلى حوالي 63000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما ارتفعت عملات مشفرة أخرى أقل سيولة وأصغر حجماً، حيث زادت كل من إيثريوم وسولانا بأكثر من 8%.

وتعرضت العملات المشفرة، التي يتم تداولها على مدار الساعة، لانخفاض حاد يوم السبت بعد إعلان الولايات المتحدة بدء حملة قصف على إيران. وجاء انتعاش حذر عقب نبأ مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرح يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة ستفعل "كل ما يلزم" في إيران. التصعيد الجيوسياسي وقيمة الدولار وقال بوهان جيانغ، كبير متداولي المشتقات في شركة "فالكون إكس"، إن "قوة بتكوين في ظل التصعيد الجيوسياسي وارتفاع قيمة الدولار الأميركي أمر بالغ الأهمية".