الحرس الثوري الإيراني: قصفنا أهدافا للجيش الأمريكي في المنطقة ضمن الموجة الـ15
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
رياضة

كالمار السويدي: أشرف داري قلب دفاع سريع ومميز في ضربات الرأس

أشرف داري
أشرف داري
عبدالله هشام

أكد ماتس وينبلاد، المدير الرياضي لنادي كالمار السويدي، سعادته بالتوصل لاتفاق مع الأهلي لإتمام صفقة أشرف داري خلال الفترة الحالية.

وقال ماتيس وينبلاد، في تصريحات عبر موقع ناديه: “إنه شعور رائع حقاً أننا نجحنا في التوصل إلى حل مع النادي الأهلي بشأن أشرف”.

وأوضح: “لقد اكتسب خبرة كبيرة جداً، وهذا أحد الأشياء التي كنا نبحث عنها. إنه قلب دفاع سريع جداً ورياضي”. 

وأكمل: “دار يمتاز أيضاً بضربات رأس ممتازة، سواء في الجانب الدفاعي أو الهجومي، سيكون من المثير جداً رؤيته بقميص نادي كالمار”.

رحيل أشرف داري عن الأهلي

أعلن نادي كالمار السويدي تعاقده مع المدافع المغربي أشرف داري قادمًا من صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في خطوة أنهت حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بشأن مستقبل اللاعب داخل القلعة الحمراء.

وخلال الفترة الماضية، كثف مسئولو الأهلي جهودهم لتسويق المدافع المغربي بعد خروجه من حسابات الفريق ورفع اسمه من القائمة المحلية، لإفساح المجال لقيد مواطنه يوسف بلعمري بدلًا منه.

وسعت الإدارة الحمراء إلى إيجاد عرض خارجي مناسب يتحمل من خلاله النادي الجديد راتب اللاعب، خاصة أن الأهلي كان ملتزمًا بسداد مستحقاته كاملة.

وكشف مصدر داخل النادي أن محاولات تسويق داري شملت عددًا من الدوريات الأوروبية التي لا يزال باب القيد فيها مفتوحًا، مثل الدوري النرويجي والبولندي والفنلندي، قبل أن تنجح المفاوضات في النهاية مع النادي السويدي كالمار.

