محافظ المنوفية يصرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية

التقي اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه عدد من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية ، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته الدورية للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم ، وأمر المحافظ بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية تساعدهم علي متطلبات حياتهم .

وخلال اللقاء ، كلف محافظ المنوفية مدير مديرية التضامن الإجتماعي بفحص شكوي مواطنة من ناحية الشهداء وبحث إمكانية تسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لها ، كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ببحث شكوي مواطن من ذوي الهمم يلتمس تجديد رخصة كشك خاص به بناحية كفر سنجلف الجديد لعدم وجود مصدر دخل ثابت له ، مشيراً أنه لا مانع من تجديد الرخصة لمدة عام مراعاة لظروفه الاجتماعية والصحية الصعبة و لضمان توفير حياة كريمة له .

أكد محافظ المنوفية خلال اللقاء أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف على مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين .