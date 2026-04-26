ضبط 110 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي في المنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمحال التجاريه للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين .
وتم شن حملة مكبرة برئاسة ممدوح صالح عبدالهادي رئيس مركز ومدينة السادات يرافقه الدكتور ابراهيم سلطان مدير الإدارة البيطرية بالسادات.
حيث ضبط كميه 110 كيلو لحوم غير صالحه للإستخدام الادمى وتم مصادره الكميه المضبوطه وتحرير المحاضر اللازمه للعرض على النيابة العامه.
شارك في الحملة الدكتور حامد برهومه رئيس قسم المجازر والصحة العامة والتفتيش بالإدارة البيطرية والدكتورة ابتهاج شعبان النقيب احمد حازم رئيس نقطة شرطة الخطاطبة واللجنة المرافقة .