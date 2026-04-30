صعود جديد في أسعار الدواجن.. الكيلو يتجاوز 100 جنيه للمستهلك الخميس

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المصرية ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الخميس 30 أبريل 2026، لتتجاوز حاجز 100 جنيه للكيلو للمستهلك، في ظل موجة صعود متتالية تشهدها السوق منذ بداية الشهر الجاري.



أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع نحو 91 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 101 و105 جنيهات، وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع، بعد زيادات متتالية خلال الأيام الماضية.

وجاءت الزيادة الأخيرة بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، وذلك عقب ارتفاع سابق بنحو 7 جنيهات، ليصل إجمالي الزيادة خلال فترة قصيرة إلى نحو 20 جنيهًا، حيث تحركت الأسعار من مستويات 71 و79 جنيهًا، وصولًا إلى 86 ثم 91 جنيهًا في المزارع.



كما سجلت أسعار الدواجن الساسو نحو 101 جنيه في المزارع، لتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 110 و115 جنيهًا للكيلو،

أسعار الدواجن الأمهات

فيما بلغت أسعار الدواجن الأمهات نحو 80 جنيهًا في المزارع، لتُباع في الأسواق بين 90 و95 جنيهًا للكيلو.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار حالة التذبذب التي تشهدها أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بعدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب المرتبطة بالمواسم، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والأعلاف، فضلًا عن حجم المعروض داخل الأسواق.

وشهدت أسعار الدواجن خلال الشهر الماضي موجة ارتفاعات قوية أعقبها تراجع نسبي، قبل أن تعاود الصعود مجددًا خلال الأيام الأخيرة، ما يعكس حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على السوق حاليًا.