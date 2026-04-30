وول ستريت جورنال: إيران لم تخصب اليورانيوم منذ هجمات يونيو الماضي
طهران تهدد بعمل عسكري غير مسبوق رداً على احتجاز أمريكا لسفنها
هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة
مفاجآت كثيرة.. مدير أعمال شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل حفلها في الساحل|خاص
5 ملايين دولار.. أمير هشام يكشف عن طلب فيستون مايلي للانتقال للأهلي
طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح
حكم صلاة الغائب على الغريق المفقود بعد فشل البحث عنه.. دار الإفتاء تحسم الجدل
6 مليارات دولار.. الجيش الأمريكي يعلن عن خسائر إيران بسبب الحصار البحري
رويترز: إسقاط طائرة استطلاع بدون طيار بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد
قبل قمة الأهلي والزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
حاملة الطائرات جيرالد فورد تستعد لمغادرة الشرق الأوسط والعودة إلى الولايات المتحدة
قرار قريب يهز الناتو.. ترامب يلوح بتقليص القوات الأمريكية في ألمانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب دون مصنعية في قطر

سعر الذهب في قطر
سعر الذهب في قطر
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في قطر، بالتزامن مع قرر المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس بتثبيت سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

ويرصد موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في قطر والبورصة العالمية، خلال اليوم الخميس 30 أبريل 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب دون مصنعية في قطر اليوم الخميس 30 أبريل 2026:

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 24 تسجل:

531.71 ريالا قطريا.

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 22 وصلت إلى:

487.25 ريالا قطريا. 

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 21 وصلت إلى:

465.25 ريال قطري.  

أسعار الذهب في قطر عيار 18 سجلت:

399 ريال قطرى.

سعر أوقية الذهب في قطر 

أسعار الذهب في قطر لـ الأوقية بلغت نحو 16542.50 ريالا قطريا.

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الخميس

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم سجل نحو 3729 ريالا قطريا.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4544 دولارا أمريكيا.

سعر الذهب في مصر

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

الذهب ملاذ آمن 

يبحث المستثمرين والمواطنين على ملاذ آمن لأموالهم، ويأتي الذهب في المقدمة، كمحزن للقيمة، وحماية للأموال من موجات التضخم خاصة في ظل فترة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. 

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

بالصور

بطريقة أسهل وأشهى.. 5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

بعد تحذير شعبة الدواجن من الهياكل.. أضرار خطيرة لتناول جلد الفراخ

احذر تناول جلد الفراخ
احذر تناول جلد الفراخ
احذر تناول جلد الفراخ

غير صالحة للاستخدام الآدمي.. مخاطر تناول هياكل وأرجل الفراخ

هياكل الفراخ
هياكل الفراخ
هياكل الفراخ

تأثيرات حرب إيران تمتد إلى قطاع صناعة السيارات الياباني

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

المزيد

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد