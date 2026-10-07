حسام عبد الغفار: أعظم نجاح للمنظومة الصحية هو منع المرض قبل إصابة المواطن به

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن فلسفة الجمهورية الجديدة في القطاع الصحي تعتمد على الانتقال من التعامل مع المرض بعد حدوثه إلى التحرك الاستباقي لمنعه قبل إصابة المواطن به.

منع حدوث المرض من الأساس

وأوضح حسام عبد الغفار، خلال استضافته ببرنامج «ست ستات» المذاع على قناة «DMC»، أن أعظم نجاح يمكن أن تحققه المنظومة الصحية هو منع حدوث المرض من الأساس، موضحًا أن المواطن قد لا يشعر بهذا الإنجاز لأنه ببساطة لم يصب بالمرض الذي تم الوقاية منه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن المبادرات الرئاسية أصبحت جزءًا رئيسيًا من منظومة الصحة وحياة المواطن، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تقديم الرعاية الصحية للمواطن منذ المراحل الأولى لتكوين الأسرة.

فحص نحو 5 ملايين مواطن

ولفت إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج نجحت في فحص نحو 5 ملايين مواطن منذ إطلاقها، إلى جانب تقديم المشورة الطبية اللازمة، بما يساعد على اكتشاف الأمراض مبكرًا وتقليل احتمالات انتقالها أو تأثيرها على الأسرة مستقبلًا.

وأكد عبد الغفار أن المبادرات الصحية الرئاسية لا تقتصر على الفحص فقط، وإنما تقوم على منظومة متكاملة تشمل الكشف والتشخيص والتدخل المبكر ثم المتابعة، بما يضمن التعامل مع المرض في مراحله الأولى وتحسين فرص العلاج.

خفض معدلات الوفيات

وأضاف أن هذه الجهود ساهمت في خفض معدلات الوفيات، فضلًا عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من الملفات الصحية، من بينها تراجع معدل الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 15%.

وشدّد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان على أن التوسع في برامج الوقاية والكشف المبكر يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.