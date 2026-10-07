الصحة "تعلن حصول مركز تدريب «سنديون» علي الاعتماد المؤسسي وتطور برامجه الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول مركز تدريب سنديون، التابع للإدارة العامة لمراكز التدريب بقطاع تنمية المهن الطبية، على الاعتماد المؤسسي من المجلس الصحي المصري، إلى جانب اعتماد برنامج الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) بواقع 8 نقاط تطوير مهني مستمر، وذلك ضمن الجهود الوطنية للارتقاء بكفاءة المنظومة الصحية وصقل مهارات الفرق الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذا الاعتماد يعكس الالتزام بتطبيق المعايير العلمية والتقنية الحديثة في التدريب الطبي، مشيرًا إلى أن اجتياز برنامج الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي المعتمد يُعد شرطًا أساسيًا لتجديد ترخيص مزاولة المهنة لجميع أعضاء الفريق الطبي، ويسهم مباشرة في رفع جودة الخدمات بالقطاعات الطارئة والحرجة.

توسيع نطاق اعتماد مراكز التدريب

وأكدت الدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية أن الإنجاز يأتي استكمالًا لخطة القطاع الشاملة للتطوير المستدام للقدرات البشرية، مع استمرار العمل على توسيع نطاق اعتماد مراكز التدريب والبرامج التخصصية بما يضمن دمج أحدث الممارسات الطبية في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وأشارت الدكتورة إسراء أبو زيد مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب إلى أن الإدارة تعتمد منهجية متكاملة للجودة، وأن مركز سنديون يمثل نموذجًا رياديًا من خلال حزمه التدريبية المتنوعة التي تشمل الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم، ودورات اعتماد المنشآت الصحية وسلامة المرضى، إلى جانب البرامج التخصصية في الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي ومكافحة العدوى.

من جانبها أفادت الدكتورة حسناء صالح مدير مركز التدريب بسنديون بأن الاعتماد يترجم جهود فرق العمل في استيفاء معايير الجودة المعتمدة، مشددة على حرص المركز على تيسير مشاركة الراغبين من مختلف المحافظات عبر إتاحة التسجيل الدوري على المنصات الرسمية وتوفير استراحة مجهزة للمتدربين من خارج المحافظة.