قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار ورياح وشبورة وتحذير من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
غلق كلي أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري اتجاه كوبري 5 مايو لمدة 5 أيام تجريبيًا
رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟
هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟.. أمين الفتوى يوضح
إيران.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة صغيرة تابعة للجيش في بلوجستان
سحب عبوات مجهولة المصدر لأشهر أدوية أمراض الدم| بالاسم
100 مدرسة مصرية إيطالية و38 أخرى ألمانية تنطلق فى العام الدراسي الحالي
قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي
بالأسعار والمواصفات.. أحدث 5 سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المصري
مصر على خريطة الاستثمار الزراعي العالمي.. تحركات جديدة من أبوظبي
بعد انتهاء برنامج صندوق النقد.. الوزراء يناقش التحول الاقتصادي وأولويات البرنامج الوطني الجديد
الوزراء يعقد ورشة عمل لعدد من ممثلى مراكز الفكر والخبراء حول ملامح التحول الاقتصادي وأولويات البرنامج الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار وصل كام؟ أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم
رشا عوني

ارتفع سعر الدولار اليوم، الخميس 8 أكتوبر، في البنوك وتجاوز 52 جنيهاً.

ويتابع المواطنون يومياً أسعار العملات الآن وسعر الدولار وسعر اليورو، وكذلك أسعار العملات العربية والريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات اليوم الأحد 25-1-2026 مقابل الجنيه المصري.. الدولار بكام؟ - الوطن

 

أسعار العملات اليوم الخميس 8أكتوبر


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 52.30 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 52.34 جنيهاً للشراء، و52.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 52.32 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت 24-7-2021 مقابل الجنيه - الوطن

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري مستوى 58.51 جنيه للشراء، و59.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 58.44 جنيه للشراء، و59.06 جنيه للبيع.


 سعر اليورو في بنك مصر
 سجل سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك مصر مستوى 58.51 جنيه للشراء، و59.06 جنيه للبيع.


 سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 58.39 جنيه للشراء، و59.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 58.73 جنيه للشراء، و59.11 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017


سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 13.90 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.90 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع.


 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
 

الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 13.92 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 

بلغ الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.95 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 13.90 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع.
 


سعر الريال السعودي في بنك البركة
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة 13.90 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
 

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 165 جنيهاً للشراء، و170.20 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 166.15 جنيه للشراء، و170.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB
 

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 167.36 جنيه للشراء، و170.07 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 166.28 جنيه للشراء، و170.27 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي
 

سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 165.76 جنيه للشراء، و170.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 14.23 جنيه للشراء، و14.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 14.23 جنيه للشراء، و14.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 14.26 جنيه للشراء، و14.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى 14.23 جنيه للشراء، و14.27 جنيه للبيع.

اسعار العملات اليوم سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

الزمالك

أفضل من الأجانب.. محمد صلاح: ناشئو الزمالك أعلنوا عن أنفسهم أمام زد

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وزير التخطيط يبحث مع جامعة «إسلسكا» تطوير قدرات ومهارات الكوادر الحكومية

جانب من الحدث

معهد التخطيط القومي يوقع ملحق اتفاقية تعاون مع الأكاديمية البحرية

اليوم العالمي للبريد

بمناسبة اليوم العالمي للبريد.. 13.4% زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية عام 2025 / 2026‏

بالصور

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد