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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء في ضحيتي حادث السودان بتمي الأمديد وميت سلسيل

محافظ الدقهلبة يقدم واجب العزاء
محافظ الدقهلبة يقدم واجب العزاء
همت الحسينى

 قدم   اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واجب العزاء والمواساة لأسرتي اثنين من أبناء المحافظة، توفيا إثر حادث إطلاق النار الذي استهدف سائقي شاحنات مصريين بالعاصمة السودانية الخرطوم، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته للأسرتين، ومؤكدًا دعمه وتضامنه الكامل معهما في مصابهما الأليم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، والدكتور إبراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة تمي الامديد،  هاني سليمان رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكان الحادث قد أسفر عن وفاة السائق إكرامي محمد شفيق،  48 عاما، مقيم  قرية تاج العز التابعة لمركز تمي الأمديد، والسائق محمد لطفي السيد خشبة، 30عاما ، مقيم  قرية الكفر الجديد التابعة لمركز ميت سلسيل، فيما أُصيب السائق أحمد علي المتولي، البالغ من العمر 40 عامًا، مقيم  قرية الكفر الجديد التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

وحرص محافظ الدقهلية على زيارة أسرتي الفقيدين في المنزل، وتقديم واجب العزاء لوالدتيهما ووالديهما، كما شارك الأسرتين أحزانهما في سرادق العزاء، بتمي الامديد وميت سلسيل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، وأن يمن على السائق المصاب بالشفاء العاجل.

وأكد على حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأسر الفقيدين والمصاب، ومساندتهم في هذه الظروف الإنسانية الصعبة، مشددًا على أن المحافظة تقف إلى جانب أبنائها وأسرهم، وتشاركهم أحزانهم، وتحرص على تقديم الدعم اللازم لهم في مواجهة هذا المصاب الأليم.

الدقهليه محافظة تمى ميت سلسسل

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