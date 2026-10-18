محافظ الدقهلية يتابع حملة ليلية للتصدّي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة بلقاس.. صور

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة بلقاس، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة الأجهزة والأدوات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قامت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بمتابعة والإشراف على أعمال حملة ليلية لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، وبمشاركة إدارة الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 14 جهاز بازوكا، 2 طقم صوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.