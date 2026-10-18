القبض على المتهم بإطلاق ألعاب نارية فى حفل زفاف ببولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق ألعاب نارية في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة؛ معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه “حلاق” مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في أثناء الاحتفال بزفاف إحدى قريباته، وأضاف أنه تحصل على الألعاب النارية من عاطل مقيم بالدائرة ذاتها.

وأمكن ضبط المتهم الثاني، وعُثر بحوزته على كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال، وبمواجهته؛ اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

واتُخذت الإجراءات القانونية.