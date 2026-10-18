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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على لص تسلق سطح عقار بغرض السرقة في الإسكندرية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالدلوف أعلى سطح العقار المقابل لمسكنها بقصد سرقته بالإسكندرية.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 14 أكتوبر حال تواجدها بشرفة الشقة سكنها شاهدت أحد الأشخاص أعلى سطح المنزل المقابل لشقتها ولدى مشاهدته لها لاذ بالفرار ، وبسؤال مالكة المنزل المشار إليه أيدت ما سبق .
 

تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مرتكب الواقعة (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وشروعه فى سرقة المنزل ، إلا أنه لم يتمكن من ذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سطح العقار

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