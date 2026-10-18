إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بنجع حمادي

أُصيب 6 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بالقرب من بنزينة «هو»، بدائرة مركز نجع حمادي، شمال قنا .

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بالقرب من بنزينة «هو» التابعة لمركز نجع حمادي، نتج عنه عدد من المصابين جراء الحادث.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الإسعافات الأوليةو العلاج اللازم.

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



