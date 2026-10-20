الخارجية القطرية: على إيران تأكيد حرية الملاحة وفتح مضيق هرمز

أكدت وزارة الخارجية القطرية على أن حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يكون سلميا وكلما أسرعنا بالحل كان أفضل.

أضافت الخارجية القطرية: على الجانب الإيراني تنفيذ القوانين الدولية الخاصة بحرية الملاحة وينبغي فتح مضيق هرمز.



ولفتت الخارجية القطرية إلى أهمية شبكات الإنترنت الدولية وضرورة عدم المساس بها، قائلة، أن كل دول المنطقة ستتضرر في حال قطع الإنترنت بما فيها إيران.

وشددت على أهمية أن توقف إيران الهجمات غير المسؤولة في مضيق هرمز التي تضر المنطقة وشعوبها و الحل السلمي على طاولة التفاوض هو الحل الوحيد الذي يحفظ أمن واستقرار المنطقة.



وقالت الخارجية القطرية أن جهود حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران متواصلة ولم تنقطع ونعمل دون كلل على إنهاء التصعيد.