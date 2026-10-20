اليونان تخطط لإغلاق 187 معسكرا حربيا ضمن خطة لتحديث هيكلة قواتها المسلحة

تعتزم اليونان إغلاق 187 من أصل 831 معسكرا حربيا في جميع أرجاء الدولة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحديث وهيكلة قواتها المسلحة للفترة الممتدة بين 2026 و2035.

وقدم وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، إحاطة لأعضاء اللجنة الدائمة للدفاع الوطني والشؤون الخارجية خلال جلسة مغلقة بشأن تفاصيل الخطة، مؤكدا أن إغلاق هذه المعسكرات سيوفر مبالغ طائلة، إلى جانب دمج تقنيات جديدة.

وذكرت مصادر مطلعة على الجلسة أن المعسكرات المقرر إغلاقها لا تضم ​​حاليا سوى ما لا يزيد على 30% من القوة البشرية المخطط لها، كما أن أهميتها العملياتية تعد محدودة.

ومن المتوقع أن يؤدي إغلاق هذه المعسكرات إلى توفير نحو 100 مليون يورو سنويا، وما يصل إلى 1.7 مليار يورو على مدار عقد من الزمن، بحسب صحيفة /كاثمريني/ اليونانية.

وسيخصص هذا المبلغ لدعم برنامج سكني لأفراد القوات المسلحة، بالإضافة إلى برامج شراء معدات صغيرة. وفي المقابل، قد تصل نسبة القوة البشرية في الوحدات الحيوية إلى نحو 70% في أوقات السلم.

كما يتضمن التحديث إنشاء وحدات جديدة تركز على الأمن السيبراني، والاستخبارات الإلكترونية، والتطبيقات الفضائية، والاستخبارات البشرية، فضلا عن تطوير منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات تعرف باسم "درع أخيل".