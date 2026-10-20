"واس": "منصة التنقل الموحدة".. خيارات متعددة وخدمات ميسرة لراحة ضيوف الرحمن

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن منصة التنقل الموحدة التي تقدمها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسهم في تيسير تنقل قاصدي المسجد الحرام، من خلال إتاحة خيارات متعددة من وسائل التنقل المخصصة للطواف والسعي، بما يعزز سهولة أداء المناسك لمختلف الفئات.

وأوضحت الوكالة اليوم / الثلاثاء / أن المنصة تتيح للمستفيدين حجز وسائل التنقل إلكترونيا، والاستفادة من الخدمات المتاحة عبر الوسائل الرقمية ونقاط الخدمة المخصصة، بما يسهم في تنظيم عمليات الحجز وتيسير الوصول إلى الخدمة واختصار الوقت والجهد.

وتشمل خيارات التنقل العربات المجانية المخصصة للفئات المستحقة، والعربات الكهربائية، إلى جانب العربات اليدوية المطورة التي تشغل بإشراف كوادر مؤهلة، وفق آليات تنظيمية تراعي احتياجات المستفيدين وتسهم في انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام.

وتولي الهيئة اهتماما بكبار السن والأشخاص ذوي الهمم، من خلال توفير خيارات تنقل تمكنهم من أداء الطواف والسعي بيسر وطمأنينة، ضمن منظومة من الخدمات التي تراعي احتياجاتهم وتدعم سهولة وصولهم إلى الخدمات المقدمة.