توجو والصين تبرمان اتفاقية لفتح السوق الصينية أمام صادرات فول الصويا التوجولي

أبرمت توجو والصين اتفاقية للصحة النباتية تهدف إلى فتح السوق الصينية أمام صادرات فول الصويا التوجولي، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء توجو، فور غناسينغبي، إلى الصين، التي أجراها خلال الفترة من 9 إلى 16 أكتوبر الجاري.

وذكر موقع «أفريقيا 24 تي في» الإخباري الأفريقي، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تستهدف تعزيز نفاذ المنتج التوجولي إلى السوق الصينية، في ظل تجاوز إنتاج توجو من فول الصويا 260 ألف طن خلال موسم 2024-2025، مقارنة بنحو 293 طنا فقط صدرتها البلاد إلى الصين في عام 2023.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فرض توجو ضريبة على الصادرات في يناير 2026، في إطار جهودها لتشجيع التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

ووفقا لبيانات السلطات التوجولية، سجل التبادل التجاري بين توجو والصين نموا بنسبة 55% خلال عام 2025، ليصل إلى 5.43 مليار دولار، بما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتعد توجو من أبرز الدول الأفريقية المنتجة والمصدرة لفول الصويا العضوي، كما تعد من الموردين الرئيسيين لهذا المنتج إلى الأسواق الأوروبية. ويشكل فول الصويا نحو 95% من صادرات البلاد من الأغذية العضوية، فيما يعتمد إنتاجه في الغالب على أساليب الزراعة العضوية التي تحد من استخدام المبيدات والمواد الكيميائية.

ويعمل في قطاع زراعة وإنتاج فول الصويا في توجو نحو 300 ألف شخص، ما يجعله من المحاصيل الاستراتيجية المهمة للاقتصاد الوطني، سواء من حيث توفير الدخل للمزارعين أو دعم الصادرات الزراعية.

ويتميز فول الصويا بقيمته الغذائية المرتفعة، إذ يعد مصدرا للبروتين النباتي الكامل والألياف والأحماض الدهنية، كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، من بينها الأيزوفلافونات، ويدخل في العديد من الصناعات الغذائية وإنتاج المنتجات العضوية.