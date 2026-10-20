قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث طريق أسيوط
رجل دين إيراني يتوعد مسؤولين رسميين بإطلاق النار عليهم.. إذا فعلوا هذا الأمر
رئيس الوزراء يجيب باستفاضة عن تساؤلات المواطنين حول قضايا "التنمية الحضرية والعمرانية"
صحفي إسرائيلي: على نتنياهو أن يتعلم من الرئيس السيسي في إدارة الدولة
إصابة 7 أشخاص في اصطدام ميكروباص بمحطة الأتوبيس الترددي بالمعادي أعلى الدائري
المبنى سليم والصور المتداولة مزيفة..أول رد على أنباء تهالك مدرسة البراهمة بالبحيرة
الحرس الثوري: اندلاع حريق في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام
أسامة ربيع: عبور 276 رحلة بإجمالي 23.3 مليون طن خلال الـ 9 أشهر الماضية
الدفع بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي تصادم أتوبيس مع تريلا بطريق أسيوط الغربي
أسعار السلع اليوم.. كرتونة البيض تتراجع 5 جنيهات وارتفاع لـ13 سلعة
وزير الأوقاف: «دولة التلاوة» تجاوزت 9 مليارات مشاهدة.. وننتقل من مواجهة التطرف إلى بناء الإنسان
اشتعال النيران في ناقلتي وقود بسبب ألغام بحرية وتوقفهما جنوب مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توجو والصين تبرمان اتفاقية لفتح السوق الصينية أمام صادرات فول الصويا التوجولي

توجو والصين تبرمان اتفاقية لفتح السوق الصينية أمام صادرات فول الصويا التوجولي
توجو والصين تبرمان اتفاقية لفتح السوق الصينية أمام صادرات فول الصويا التوجولي
أ ش أ

أبرمت توجو والصين اتفاقية للصحة النباتية تهدف إلى فتح السوق الصينية أمام صادرات فول الصويا التوجولي، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء توجو، فور غناسينغبي، إلى الصين، التي أجراها خلال الفترة من 9 إلى 16 أكتوبر الجاري.

وذكر موقع «أفريقيا 24 تي في» الإخباري الأفريقي، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تستهدف تعزيز نفاذ المنتج التوجولي إلى السوق الصينية، في ظل تجاوز إنتاج توجو من فول الصويا 260 ألف طن خلال موسم 2024-2025، مقارنة بنحو 293 طنا فقط صدرتها البلاد إلى الصين في عام 2023.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فرض توجو ضريبة على الصادرات في يناير 2026، في إطار جهودها لتشجيع التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

ووفقا لبيانات السلطات التوجولية، سجل التبادل التجاري بين توجو والصين نموا بنسبة 55% خلال عام 2025، ليصل إلى 5.43 مليار دولار، بما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتعد توجو من أبرز الدول الأفريقية المنتجة والمصدرة لفول الصويا العضوي، كما تعد من الموردين الرئيسيين لهذا المنتج إلى الأسواق الأوروبية. ويشكل فول الصويا نحو 95% من صادرات البلاد من الأغذية العضوية، فيما يعتمد إنتاجه في الغالب على أساليب الزراعة العضوية التي تحد من استخدام المبيدات والمواد الكيميائية.

ويعمل في قطاع زراعة وإنتاج فول الصويا في توجو نحو 300 ألف شخص، ما يجعله من المحاصيل الاستراتيجية المهمة للاقتصاد الوطني، سواء من حيث توفير الدخل للمزارعين أو دعم الصادرات الزراعية.

ويتميز فول الصويا بقيمته الغذائية المرتفعة، إذ يعد مصدرا للبروتين النباتي الكامل والألياف والأحماض الدهنية، كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، من بينها الأيزوفلافونات، ويدخل في العديد من الصناعات الغذائية وإنتاج المنتجات العضوية.

اتفاقية للصحة النباتية فتح السوق الصينية فول الصويا التوجولي رئيس وزراء توجو فور غناسينغبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

انتهت اللعبة.. طرابزون يسخر من بشكتاش بعد الفوز بصورة محمد صلاح

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

منتخب مصر

هل يمكن استئناف عقوبتي حسام وإبراهيم أمام المحكمة الرياضية؟.. محام دولي يجيب

محمد هانى

محمد هاني يجدد عقده مع الأهلي حتى 2030

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

مفاجأة في سعر عيار ٢١ اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل 6270 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

صورة توضيحية

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز

ترشيحاتنا

قشر الرمان

لا ترميه بعد اليوم.. استخدامات قشر الرمان وفوائد مذهلة لا تعرفينها

تعلم لغة جديدة

دراسة: تعلم لغة جديدة يعتمد على التركيز على الأصوات وليس الكلمات

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

بالصور

بعد واقعة جويرية.. 7 علامات تحذيرية في قلب طفلك لا تتجاهليها

وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي
وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي
وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالات جريئة ومتنوعة.. أي فستان الأجمل؟

إطلالات هيفاء وهبي تثير الجدل
إطلالات هيفاء وهبي تثير الجدل
إطلالات هيفاء وهبي تثير الجدل

علاج الجيوب الأنفية مع تغير الفصول.. 7 نصائح لتخفيف الاحتقان والصداع

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

جمال شعبان يكشف سببا محتملا لوفاة الطفلة جويرية في طابور الصباح بالدقهلية

وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي
وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي
وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد