استقرار الراند الجنوب إفريقي أمام الدولار قبيل صدور بيانات التضخم وإعلان الموازنة

استقر سعر صرف الراند الجنوب إفريقي أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم / الثلاثاء /، مع ترقب المستثمرين إعلان بيان الموازنة متوسطة الأجل وصدور بيانات التضخم لشهر سبتمبر، وسجل الدولار 16.4150 راند دون تغير يُذكر مقارنة بمستوى الإغلاق السابق.

وقال آدم فيليبس من شركة أومكولو تريجري المالية إن المشاركين في السوق المحلية قد يفضلون الإبقاء على مراكزهم الاستثمارية مستقرة قدر الإمكان قبيل إعلان الموازنة متوسطة الأجل، متوقعا أن يتحرك الراند في نطاق ضيق.

ومن المقرر أن يعرض وزير المالية الجنوب إفريقي إينوك جودونجوانا، غدا / الأربعاء /، بيان السياسة المالية للموازنة متوسطة الأجل، والذي قد يقدم مؤشرات جديدة بشأن المسار المالي للبلاد، في ظل توقعات بتحسن وضع الموازنة وتزايد احتمالات تحسن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لجنوب إفريقيا.

وستصدر هيئة الإحصاء في جنوب إفريقيا غدا بيانات تضخم أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، بما يوفر مؤشرات على ضغوط الأسعار واتجاهات الطلب الاستهلاكي في أكبر اقتصاد بالقارة الإفريقية، في الوقت الذي لا يزال فيه الصراع في الشرق الأوسط يبقي تكاليف الوقود مرتفعة.

ويتوقع اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.7% في سبتمبر، مقابل 4.4% في أغسطس، بينما من المتوقع أن يتباطأ نمو مبيعات التجزئة السنوي إلى 3.0% في أغسطس، مقارنة بـ3.4% في يوليو.

واستقر العائد على السندات الحكومية الجنوب إفريقية القياسية لأجل عام 2035 في التعاملات المبكرة عند 8.735%.

وعلى صعيد الأسواق، يترقب المستثمرون أيضًا بيانات التضخم وقرارات السياسة المالية خلال الأيام المقبلة، لما لها من دور في تحديد اتجاهات أسعار الفائدة والعائد على السندات وحركة العملة المحلية، وسط استمرار متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وأسعار الطاقة.