دعماً للصناعة الوطنية.. مطالب برلمانية بوضع آليات متابعة ملزمة لمخرجات «منتدى مصر 2026»

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة للانتقال من مناقشة التحديات الاقتصادية إلى تحديد أولويات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم الاستثمار المنتج، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعة الوطنية لتوليد فرص العمل وزيادة الصادرات.

منتدى مصر 2026

وأوضح البهي في تصريحات له اليوم ، أن أهمية المنتدى تكمن في قدرته على جمع رؤى مؤسسات الدولة والخبراء وممثلي القطاعات المختلفة حول مسارات التنمية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن نجاح الحوار الاقتصادي يرتبط بمدى انعكاس مخرجاته على السياسات والإجراءات التي تواجه التحديات الفعلية أمام المستثمرين والمنتجين.

وأضاف أن الصناعة يجب أن تحتل موقعًا محوريًا في أولويات التحرك الاقتصادي، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المتاحة محليًا، وتطوير سلاسل الإمداد، وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات واضحة لزيادة القيمة المضافة والصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة.

وشدد على أهمية تعزيز التكامل بين السياسات الاستثمارية والصناعية والتجارية، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الفرص التصديرية الواعدة، ويمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا أكبر في تغذية المصانع الكبرى وتوسيع قاعدة الموردين المحليين.

قياس نجاح السياسات الاقتصادية

وأشار البهي، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قياس نجاح السياسات الاقتصادية بقدرتها على زيادة الإنتاج والتشغيل وتحسين تنافسية المنتج الوطني، وليس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة، مؤكدًا أن توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق هذا الهدف.

وشدد علي ضرورة تحويل المناقشات إلى برامج تنفيذية محددة، بأهداف قابلة للقياس وآليات متابعة واضحة، من شأنه تعزيز الاستفادة من مخرجات منتدى مصر 2026، ودعم بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.