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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة وباريس سان جيرمان.. مواجهات لا تنسى وصراع أوروبي يحمل ذكريات تاريخية

برشلونة - باريس
برشلونة - باريس
إسراء أشرف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، اليوم، الثلاثاء، في لقاء جديد يضاف إلى سجل طويل من الصدامات المثيرة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت عودات تاريخية ونتائج كبيرة وتقلبات درامية في مسار التأهل.

وتحمل مواجهات الفريقين ذكريات خاصة لجماهير برشلونة وباريس، بعدما تبادل الطرفان التفوق في أكثر من مناسبة، لتتحول مبارياتهما إلى واحدة من أبرز المواجهات المتكررة في المسابقة القارية خلال السنوات الأخيرة.

ريمونتادا برشلونة التاريخية أمام باريس

تبقى مواجهة الثامن من مارس 2017 واحدة من أشهر المباريات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح برشلونة في الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 6-1 في إياب دور الـ16، ليعوض خسارته ذهابا بأربعة أهداف دون مقابل، ويحسم التأهل بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين.

وسجل لويس سواريز هدف التقدم لبرشلونة مبكرا، قبل أن يضيف أصحاب الأرض الهدف الثاني عن طريق هدف عكسي سجله لايفين كورزاوا، ثم عزز ليونيل ميسي النتيجة من ركلة جزاء.

ورغم تسجيل إدينسون كافاني هدفا لباريس سان جيرمان، فإن برشلونة لم يستسلم، ونجح نيمار في تسجيل هدفين خلال الدقائق الأخيرة، أحدهما من ركلة جزاء، قبل أن يخطف سيرجي روبيرتو هدف التأهل القاتل في الدقيقة 90+5.

وأصبحت تلك المباراة رمزا للعودة التاريخية في كرة القدم الأوروبية، بعدما قلب برشلونة تأخره الكبير في مباراة الذهاب إلى تأهل بدا بعيد المنال، وسط احتفالات جماهيرية استثنائية في ملعب كامب نو.

باريس يرد الاعتبار في مواجهة 2021

عاد الفريقان إلى المواجهة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، لكن هذه المرة فرض باريس سان جيرمان تفوقه على برشلونة.

وحقق الفريق الفرنسي الفوز في مباراة الذهاب على ملعب برشلونة بنتيجة 4-1، بفضل تألق كيليان مبابي الذي سجل ثلاثة أهداف، ليضع فريقه في موقف قوي قبل لقاء الإياب.

وفي مباراة العودة، تعادل الفريقان بنتيجة 1-1، ليحسم باريس سان جيرمان التأهل إلى الدور التالي، ويؤكد قدرته على تجاوز واحدة من أكثر المواجهات التي ارتبطت بالذكريات الصعبة لجماهيره.

صراع مثير في ربع نهائي 2024

تجدد الصدام بين برشلونة وباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، وشهدت المواجهتان إثارة كبيرة وتبادلا للانتصارات.

وحقق برشلونة الفوز في مباراة الذهاب بباريس بنتيجة 3-2، ليضع نفسه في موقف جيد قبل لقاء العودة، لكن الفريق الفرنسي نجح في قلب الموازين على ملعب برشلونة.

وفاز باريس سان جيرمان في الإياب بنتيجة 4-1، بعدما سجل رافينيا هدف التقدم للفريق الكتالوني، قبل أن يستغل الفريق الفرنسي النقص العددي في صفوف منافسه عقب طرد رونالد أراوخو، ويقلب النتيجة لصالحه.

وسجل عثمان ديمبيلي وفيتينيا وكيليان مبابي أهداف باريس، ليحسم الفريق الفرنسي التأهل إلى نصف النهائي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين، ويحقق عودة قوية أمام برشلونة.

تفوق متبادل وأرقام متقاربة

وتوضح الأرقام التاريخية في دوري أبطال أوروبا مدى التقارب بين الفريقين، إذ تشير إحصاءات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى ستة انتصارات لباريس سان جيرمان مقابل خمسة انتصارات لبرشلونة، مع أربعة تعادلات، وفقا لسجل المواجهات المنشور على موقع الاتحاد الأوروبي.

وسجل باريس 29 هدفا في هذه المواجهات، مقابل 28 هدفا لبرشلونة، لتؤكد الأرقام أن الصدام بين الفريقين ظل متقاربا رغم اختلاف الظروف والنتائج من مباراة إلى أخرى.

ومع كل مواجهة جديدة، تعود إلى الأذهان ذكريات ريمونتادا برشلونة التاريخية، ورد باريس في السنوات التالية، لتبقى مباريات الفريقين من المواجهات التي تحمل دائما احتمالات الإثارة وتقلبات النتيجة حتى الدقائق الأخيرة.

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