صدامات الكبار تشعل دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يطارد باريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن وأرسنال في اختبار جديد

تدخل منافسات دوري أبطال أوروبا مرحلة جديدة من الإثارة مع انطلاق الجولة الثالثة من مرحلة الدوري التي تحمل مواجهات من العيار الثقيل يتصدرها الصدام المرتقب اليوم الثلاثاء بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني في اختبار مبكر لطموحات الفريقين في المنافسة على اللقب بينما تتجه الأنظار أيضا إلى مواجهات ليفربول مع فياريال ومانشستر سيتي أمام أيك أثينا قبل أن تتواصل الإثارة الأربعاء بقمة بايرن ميونيخ وأرسنال ومواجهة ريال مدريد ولايبزيج.

وتكتسب الجولة أهمية استثنائية في ظل نظام البطولة الجديد الذي يمنح كل مباراة تأثيرا مباشرا على فرص التأهل مع وجود 36 فريقا في جدول ترتيب موحد الأمر الذي يجعل حصد النقاط في الجولات الأولى عاملا حاسما في تحديد مسار الأندية سواء نحو التأهل المباشر إلى دور الـ16 أو خوض الملحق المؤهل.

باريس سان جيرمان وبرشلونة.. قمة مبكرة على الصدارة

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى ملعب باريس سان جيرمان الذي يستضيف برشلونة في واحدة من أبرز مواجهات الجولة بعدما نجح الفريقان في تحقيق العلامة الكاملة خلال أول جولتين ليحتلا المركزين الأول والثاني برصيد 6 نقاط لكل منهما مع تفوق الفريق الفرنسي بفارق الأهداف.

ويخوض باريس سان جيرمان المباراة مدعوما بقوة هجومية لافتة بعدما سجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف بينما أحرز برشلونة 9 أهداف ولم تهتز شباكه سوى مرتين في مؤشرات تعكس القدرات الهجومية للفريقين وتضع المواجهة أمام احتمالات مفتوحة في ظل رغبة كل طرف في فرض أسلوبه.

وتمثل المباراة فرصة للفريق الباريسي لاستثمار عاملي الأرض والجمهور وتحقيق انتصاره الثالث تواليا بما يعزز موقعه في الصدارة ويمنحه دفعة إضافية في سباق التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ليفربول يبحث عن انتصار ثالث أمام فياريال

وفي مواجهة أخرى يستضيف ليفربول الإنجليزي فريق فياريال الإسباني في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى مواصلة انطلاقتهم القوية في البطولة بعدما جمعوا 6 نقاط من أول مباراتين ليحتلوا المركز الخامس في جدول الترتيب.

ويطمح ليفربول إلى تأكيد قدرته على المنافسة الأوروبية مستندا إلى الفاعلية الهجومية التي ظهر بها في الجولات الأولى خاصة بعد فوزه على لاسك النمساوي بنتيجة 6-3 وهي النتيجة التي كشفت عن قدرة الفريق على صناعة الفرص والوصول إلى المرمى لكنها تبرز في الوقت نفسه أهمية معالجة الأخطاء الدفاعية.

على الجانب الآخر يدخل فياريال المباراة برصيد 3 نقاط في المركز الرابع عشر بعد فوزه على نابولي الإيطالي بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة أحد أبرز الأندية الإنجليزية.

مانشستر سيتي أمام فرصة تصحيح المسار

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة مهمة أمام أيك أثينا اليوناني في لقاء يسعى خلاله الفريق الإنجليزي إلى استعادة التوازن بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-4 وهي النتيجة التي أوقفت انطلاقته وفرضت عليه ضرورة التعويض في الجولة الثالثة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط بينما يملك أيك أثينا الرصيد نفسه في المركز العشرين بعد خسارته أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 1-3.

مواجهات الثلاثاء.. صراع مفتوح على تحسين المراكز

وتشهد مباريات الثلاثاء مجموعة أخرى من المواجهات التي تحمل أهمية كبيرة للأندية الباحثة عن تحسين مواقعها في جدول الترتيب.

ويلتقي فنربخشة التركي صاحب المركز الثامن والعشرين برصيد نقطة واحدة مع سلافيا براج التشيكي الذي لم يحصد أي نقاط في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق أول انتصار وإنعاش آمالهما في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى الملحق.

كما يلتقي صباح الأذربيجاني صاحب المركز الثاني والعشرين برصيد 3 نقاط مع بوروسيا دورتموند الألماني الذي يملك الرصيد نفسه ويحتل المركز الثامن عشر في مباراة تبدو مهمة للطرفين في ظل تقارب النقاط والرغبة في الاقتراب من المراكز الثمانية الأولى.

ويواجه روما الإيطالي صاحب المركز الخامس والعشرين برصيد نقطة واحدة فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي متذيل الترتيب دون نقاط في لقاء يمثل فرصة للفريق الإيطالي لاستعادة التوازن والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

وفي مواجهة أخرى يلتقي بورتو البرتغالي الذي لم يحصد أي نقاط ويحتل المركز الثلاثين مع أيندهوفن الهولندي صاحب المركز السادس والعشرين برصيد نقطة واحدة بينما يبحث نابولي الإيطالي عن أول انتصار له عندما يواجه بودو غليمت النرويجي الذي يملك 3 نقاط.

وتختتم مواجهات الثلاثاء بلقاء شتوتجارت الألماني صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط أمام أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط في مواجهة تجمع فريقا بدأ مشواره بقوة وآخر يتطلع إلى الاقتراب من مراكز المقدمة.

ريال مدريد ولايبزيج.. الملكي يبحث عن العلامة الكاملة

وتتواصل منافسات الجولة غد الأربعاء بتسع مباريات يتقدمها لقاء ريال مدريد الإسباني مع لايبزيج الألماني في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي إلى الحفاظ على بدايته المثالية ومواصلة انتصاراته في البطولة.

ويحتل ريال مدريد المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعدما فاز في أول مباراتين ويطمح إلى تحقيق انتصار ثالث يمنحه فرصة التقدم في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز الثمانية الأولى التي تضمن التأهل المباشر إلى دور الـ16.

أما لايبزيج الذي يملك 3 نقاط فيدخل المواجهة بحثا عن نتيجة إيجابية تعيد ترتيب أوراقه وتمنحه فرصة جديدة للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية.

بايرن ميونيخ وأرسنال.. صدام لا يقبل الحسابات التقليدية

وتبرز قمة بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي باعتبارها واحدة من أقوى مواجهات الأربعاء في ظل رغبة الفريقين في تعزيز موقعهما بجدول الترتيب والتقدم نحو المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16.

ويملك أرسنال 6 نقاط بينما جمع بايرن ميونيخ 4 نقاط وهو ما يمنح الفريق الإنجليزي أفضلية نسبية قبل المواجهة لكنه لا يقلل من صعوبة الاختبار أمام أحد أبرز الأندية صاحبة التاريخ الكبير في البطولة.

مانشستر يونايتد في مواجهة كومو

ومن بين أبرز مباريات الأربعاء مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي وكومو الإيطالي حيث يدخل الفريقان اللقاء برصيد 3 نقاط لكل منهما في محاولة لتحسين الموقع في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز المؤهلة إلى الملحق.

وتتزايد أهمية المباراة بالنسبة إلى مانشستر يونايتد الذي يسعى إلى استثمار خبرته الأوروبية لاستعادة موقعه بين المنافسين بينما يتطلع كومو إلى مواصلة تقديم نفسه بصورة قوية على الساحة القارية وتحقيق نتيجة تمنحه فرصة التقدم في جدول البطولة.

وتشهد مباريات الأربعاء أيضا لقاء أستون فيلا الإنجليزي مع فايكينج النرويجي وإنتر ميلان الإيطالي مع شاختار دونيتسك الأوكراني وكلوب بروج البلجيكي مع لانس الفرنسي وريال بيتيس الإسباني مع فينورد الهولندي وسبورتينج لشبونة البرتغالي مع لاسك النمساوي وليل الفرنسي مع جلطة سراي التركي.