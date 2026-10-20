الهالات السوداء مش بس سهر.. أسباب أخرى وراء ظهورها

تعد الهالات السوداء من المشكلات التي تزعج الكثير من النساء، خاصة أنها قد تجعل الوجه يبدو مرهقًا حتى مع الحصول على قسط كافٍ من النوم. ورغم ارتباط ظهورها بالسهر وقلة النوم، فإن هناك أسبابًا أخرى قد تؤدي إلى اسمرار المنطقة المحيطة بالعينين، من بينها العوامل الوراثية والحساسية وبعض المشكلات الصحية.

أسباب ظهور الهالات السوداء

قال الدكتور مصعب إبراهيم، طبيب الكلى، فى تصريحات خاصة ل صدي البلد، إن ظهور الهالات السوداء لا يرتبط دائمًا بالسهر والإرهاق، إذ يمكن أن تتداخل عدة عوامل في ظهورها، ويختلف السبب من شخص لآخر وفقًا للحالة الصحية وطبيعة الجلد والأعراض المصاحبة.

ومن أبرز الأسباب المحتملة للهالات السوداء:

1- قلة النوم والإرهاق

يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى زيادة وضوح الأوعية الدموية الموجودة أسفل الجلد المحيط بالعينين، ما يجعل المنطقة تبدو أغمق، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من شحوب البشرة.

2- العوامل الوراثية

قد تظهر الهالات السوداء لدى بعض الأشخاص نتيجة الاستعداد الوراثي، وقد تبدأ في سن مبكرة وتستمر لفترات طويلة، حتى مع الانتظام في النوم واتباع عادات صحية.

3- الحساسية واحتقان الأنف

يمكن أن تسهم حساسية الأنف واحتقانها في زيادة وضوح الهالات السوداء حول العينين، كما أن فرك العينين باستمرار بسبب الحكة قد يزيد من تهيج الجلد واسمراره.

4- نقص الحديد وفقر الدم

قد يرتبط شحوب البشرة الناتج عن فقر الدم بنقص الحديد بزيادة وضوح المنطقة الداكنة أسفل العينين، خاصة عند وجود أعراض أخرى مثل التعب والدوخة والصداع أو ضيق التنفس. ولا يمكن التأكد من وجود نقص الحديد اعتمادًا على الهالات السوداء وحدها، بل يتطلب الأمر تقييمًا طبيًا وفحوصات مناسبة.

5- الجفاف وسوء التغذية

قد يجعل الجفاف البشرة تبدو أقل نضارة، بينما يؤثر عدم الحصول على العناصر الغذائية اللازمة في صحة الجلد بصورة عامة. ومع ذلك، فإن الهالات السوداء ليست دليلًا قاطعًا على نقص المياه أو الفيتامينات.

6- التقدم في العمر

مع التقدم في العمر، تقل مرونة الجلد ويصبح أرق، وقد تفقد المنطقة المحيطة بالعينين جزءًا من الدهون الداعمة لها، فتبدو الأوعية الدموية أكثر وضوحًا، كما قد تسهم الظلال الناتجة عن تغيرات شكل المنطقة في زيادة مظهر الهالات.

هل الهالات السوداء لها علاقة بالكلى؟

يرتبط تخصص الدكتور مصعب إبراهيم بأمراض الكلى، لكن من المهم التفرقة بين الهالات السوداء والتورم المحيط بالعينين.

فالهالات السوداء وحدها لا تعد علامة موثوقة على وجود مشكلة في الكلى، بينما قد تسبب بعض أمراض الكلى احتباس السوائل وظهور انتفاخ حول العينين، خاصة في الصباح، وقد يصاحب ذلك تورم في الساقين أو تغيرات في البول.

وفي حال ظهور تورم مستمر حول العينين، أو ملاحظة تغير في كمية البول أو لونه، أو حدوث تورم في أجزاء أخرى من الجسم، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لتقييم الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة عند الحاجة.

كيف يمكن تقليل الهالات السوداء؟

الهالات السوداء

يمكن اتباع مجموعة من الخطوات للمساعدة في تقليل ظهور الهالات السوداء، من بينها: