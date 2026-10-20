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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القصة الكاملة لـ عقوبات الفيفا ضد التوأم وزيكو والمباريات المتوقع غيابهم عنها

حسام وإبراهيم حسن وزيكو
حسام وإبراهيم حسن وزيكو
إسلام مقلد

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن العقوبات الموقعة على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، واللاعب مصطفى زيكو، على خلفية الأحداث التي أعقبت مواجهة الفراعنة أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026.

وتضمنت القرارات إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن لمدة 3 مباريات لكل منهما، فيما تقرر إيقاف مصطفى زيكو لمدة 5 مباريات، في عقوبات يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مراجعتها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

اتحاد الكرة يطلب حيثيات قرارات «فيفا»

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، أنه تقدم بطلب إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي للحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية التي استندت إليها في إصدار قراراتها بشأن الثلاثي المصري.

وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لدراسة القرارات وتقييم الموقف القانوني لكل حالة، من أجل تحديد المسار المناسب للتعامل مع العقوبات الصادرة، وفقًا للوائح المعمول بها.

ويستهدف الاتحاد المصري من تحركه دراسة إمكانية تقديم استئناف على القرارات، في محاولة لتعديل العقوبات الموقعة على المدير الفني لمنتخب مصر، ومدير المنتخب، واللاعب مصطفى زيكو.

سبب إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو

وجاءت العقوبات على خلفية التصريحات التي أعقبت مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة المنتخب المصري بنتيجة 3-2.

وشهدت الأحداث التي أعقبت اللقاء اتهامات وجهت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وحكام المباراة بمساعدة المنتخب الأرجنتيني، وهو ما ترتب عليه توقيع العقوبات الانضباطية بحق الثلاثي المصري.

مواعيد غياب الثلاثي عن منتخب مصر

وبحسب العقوبات الصادرة، سيغيب حسام حسن وإبراهيم حسن عن مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي، المقررتين خلال شهر نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

كما سيمتد إيقاف التوأم إلى أول مباراة يخوضها المنتخب المصري خلال شهر مارس 2027، أمام أنجولا، ليغيب المدير الفني ومدير المنتخب عن ثلاث مباريات وفقًا للعقوبة المعلنة.

مصطفى زيكو يغيب حتى يونيو 2027

أما مصطفى زيكو، فسيكون غيابه أطول، بعدما قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي إيقافه لمدة 5 مباريات، وهو ما يعني ابتعاده عن منتخب مصر حتى شهر يونيو المقبل، وفقًا للمواعيد الواردة في القرار.

ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن المباريات الأربع المتبقية لمنتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، إلى جانب مباراة أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن طلب حيثيات العقوبات وإمكانية الاستئناف عليها.

وتترقب الأوساط الكروية المصرية موقف الاتحاد الدولي من طلب الاتحاد المصري، وما إذا كانت دراسة الحيثيات ستفتح الباب أمام تقديم استئناف رسمي قد يسهم في تخفيف العقوبات أو تعديلها.

حسام حسن إبراهيم حسن مصطفى زيكو زيكو

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