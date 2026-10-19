قرارات قاسية من الفيفا.. إيقاف حسام وإبراهيم حسن ثلاث مباريات .. وعقوبة أكبر لـ زيكو

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، واللاعب مصطفى زيكو. والتي تضمنت إيقاف حسام وإبراهيم حسن ثلاث مباريات لكل منهما، وإيقاف زيكو خمس مباريات.

وقد تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بطلب الحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للقرارات الصادرة، وذلك لدراستها وتقييم الموقف القانوني، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الاستئناف وفقًا للوائح المعمول بها.