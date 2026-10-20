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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صباح الخير يا مصر يرصد استمرار خروقات وقف إطلاق النار في غزة وسقوط شهداء وجرحى

جانب من التغطية
جانب من التغطية
منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصاعد الهجمات التي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، وشملت قصفًا مدفعيًا وغارات باستخدام الطائرات المسيّرة، إلى جانب القصف البحري وإطلاق النار على خيام النازحين ومنازل المواطنين، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، مع تعرض مناطق مختلفة للاستهداف، بما يزيد من معاناة النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم واللجوء إلى الخيام بحثًا عن الأمان.

قصف مدفعي وغارات جوية تستهدف مناطق متفرقة في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما ورد في التقرير، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر 2025، من خلال سلسلة من الهجمات التي طالت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وشملت الاستهدافات قصفًا مدفعيًا وغارات نفذتها طائرات مسيّرة، فضلًا عن قصف بحري وإطلاق نار استهدف خيام النازحين ومنازل المواطنين، في تطورات أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وتعكس هذه الهجمات استمرار المخاطر التي تواجه المدنيين في القطاع، لا سيما النازحين الذين يعيشون في خيام، وسط ظروف إنسانية صعبة واحتياجات متزايدة للحماية والإغاثة.

استشهاد الطفلة مسك حازم الدلو في مخيم المغازي

وشهدت الساعات الماضية سقوط ضحايا جراء الاستهدافات المباشرة، إذ استشهدت الطفلة مسك حازم الدلو برصاص قوات الاحتلال، الذي استهدف خيام النازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ويأتي استهداف خيام النازحين في وقت يواجه فيه المدنيون أوضاعًا معيشية قاسية، بعدما اضطر كثيرون إلى مغادرة منازلهم والاحتماء بمناطق أخرى داخل القطاع.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على المخاطر التي تحيط بالعائلات النازحة، خصوصًا الأطفال الذين يعيشون في ظروف تفتقر إلى مقومات الأمان والاستقرار.

استشهاد الطفل تامر شادي صبح وإصابة آخرين شمال غزة

وفي شمال قطاع غزة، استشهد الطفل تامر شادي صبح، وأصيب آخرون جراء استهداف منطقة تل الذهب في بيت لاهيا، بحسب التفاصيل الواردة في التقرير.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة الاستهدافات التي شهدتها مناطق مختلفة من القطاع خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، في ظل استمرار الخروقات المبلغ عنها لاتفاق وقف إطلاق النار.

استمرار المعاناة الإنسانية للنازحين في قطاع غزة

وتزيد الهجمات التي تستهدف خيام النازحين ومنازل المواطنين من صعوبة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خاصة مع استمرار تعرض المدنيين لمخاطر القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة.

وتبقى حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال والعائلات النازحة، من أبرز التحديات في ظل استمرار هذه التطورات، التي تثير مخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.

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