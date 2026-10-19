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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية يشدد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات خطة ترامب للسلام في قطاع غزة

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
أ ش أ

شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال استقباله، اليوم الاثنين، أندريه باران المبعوث الفرنسي لدعم الدولة الفلسطينية، على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة.

حضر اللقاء السفير الفرنسي في القاهرة ايريك شوفالييه.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالجهود المشتركة التي تبذلها فرنسا والمملكة العربية السعودية لدعم تنفيذ حل الدولتين وحشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية أن مصر على أتم استعداد لمواصلة التعاون والتنسيق المشترك إيماناً بأهمية البناء على مخرجات المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الحفاظ على مقومات الدولة الفلسطينية ودعم مؤسسات السلطة، وضرورة التصدي للممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخاصة التوسع الاستيطاني ومحاولات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المبعوث الفرنسي

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