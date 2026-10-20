لماذا بدأ منتدى مصر 2026 بفكرة الاستثمار في العنصر البشري؟.. خبيرة توضح

كشفت الدكتورة هنادي محمد، استشاري تنمية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي أن العنصر البشري هو عبارة عن رأس المال البشري في منظومة معينة أو مؤسسة معينة.



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفكرة التي بدأ بها منتدى مصر 2026 هي تطوير العنصر البشري.



ولفتتت الدكتورة هنادي محمد، استشاري تنمية الموارد البشرية إلى أن هذا الملف تم وضعه في الأولويات لاستغلال قدرات وإمكانيات المواطنين في تحقيق رؤية وإستراتيجيات الدولة المصرية.



وأضافت أن الاستثمار في الإنسان يحتاج أن يكون هناك خطة تنفيذية لمتابعة مؤشرات أداء الاستثمار في الإنسان ومعرفة النتائج التي تم الوصول إليها وذلك بعد إتاحة فترة تدريب تؤهله للإنتاج.



