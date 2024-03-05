عودة فيسبوك للعمل.. فرج عامر يكشف السبب الرئيسي في تعطل الخدمة

بدأت خدمات فيس بوك فى العودة بشكل تدريجى بعد انقطاع استمر لقرابة الساعة مساء اليوم، حيث اشتكى عدد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي، من تعطل خدمة تواصل فيس بوك وإنستجرام وماسنجر، وتعذر على المستخدمين الاتصال بهذه البرنامج.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي فيسبوك: "استخدام الذكاء الصناعي هو السبب الرئيسي في أعطال فيس بوك علي مستوى العالم".

تعتبر فيسبوك أحد أبرز وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة في مصر، حيث يعتمد الكثيرون على المنصة للتواصل مع أصدقائهم وأفراد أسرهم، ومشاركة الصور والمحتوى الشخصي، ولذلك، فإن حدوث أي خلل فني يؤثر بشكل كبير على تجربة المستخدم ويثير قلقه واستياءه.

