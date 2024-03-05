عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة فيسبوك للعمل.. فرج عامر يكشف السبب الرئيسي في تعطل الخدمة

فيسبوك
فيسبوك

بدأت خدمات فيس بوك فى العودة بشكل تدريجى بعد انقطاع استمر لقرابة الساعة مساء اليوم، حيث اشتكى عدد من مستخدمى منصات التواصل الاجتماعي، من تعطل خدمة تواصل فيس بوك وإنستجرام وماسنجر، وتعذر على المستخدمين الاتصال بهذه البرنامج.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي فيسبوك: "استخدام الذكاء الصناعي هو السبب الرئيسي في أعطال فيس بوك علي مستوى العالم".

تعتبر فيسبوك أحد أبرز وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة في مصر، حيث يعتمد الكثيرون على المنصة للتواصل مع أصدقائهم وأفراد أسرهم، ومشاركة الصور والمحتوى الشخصي، ولذلك، فإن حدوث أي خلل فني يؤثر بشكل كبير على تجربة المستخدم ويثير قلقه واستياءه.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

عطل كبير يضرب فيسبوك وإنستجرام في مصر والعالم

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

ترشيحاتنا

حكم الإيماء بالسجود عند الزحام الشديد.. دار الإفتاء تجيب

الاحتلال الإسرائيلي يعلن السماح بدخول المصلين للمسجد الأقصى أول أسبوع في رمضان

مواجهة مع إسرائيل| بايدن يضغط على نتنياهو للحد من الأزمة الإنسانية في غزة.. وسر لجوء واشنطن لإسقاط المساعدات جوا

أوكرانيا: تعطل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية

جوارديولا: التتويج بدوري الأبطال صعب جدا

بحضور وزير الإسكان السعودي.. انطلاق مشروع بنان في ضاحية الفرسان بمدينة الرياض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتكرتها مراتي.. ردود أفعال غريبة بعد عطل فيسبوك

مناسب لجسمها.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في قطر

لراغبي اقتناء الذهب.. أفضل وقت للشراء بعد تحريك الأسعار

بعد تعطل فيسبوك وإنستجرام.. هذا ما حدث لمتابعي السوشيال ميديا؟

فيديو

مسلسلات رمضان 2024|طرح البرومو الرسمي لمسلسل "رحيل"

لمكافحة مرض خطير.. تعديل وراثي لحشرة مصرية لإنقاذ هذه الدولة

وزير الدفاع يلتقي مستشار الأمن الوطني البحريني لبحث تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكيني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ