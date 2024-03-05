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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

افتكرتها مراتي.. ردود أفعال غريبة بعد عطل فيسبوك

تعطل الفيسبوك
تعطل الفيسبوك

فوجئ الملايين ب تعطل الفيسبوك وانستجرام وتم تسجيل خروج من مختلف الحسابات دون سابق إنذار

تسبب تعطل الفيسبوك المفاجيء في حالة صدمة للمتابعين وارتباك شديد لملايين الاشخاص خاصة من يرتبطون به أو بانستجرام بشكل يومي 

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ويعد الفيسبوك وانستجرام من اكبر منصات العالم وأصبحت الوسيلة الأساسية للتوصل الاجتماعي ولنجاح المشاريع الخاصة حتى أن البعض أصبح يعاني من ادمانهما
 

وعند عودة الفيسبوك للعمل مرة اخرى سارع عن نشطاء السوشيال ميديا بتدوين ردود أفعالهم وتحويل الصدمة لحالة من الكوميديا الساخرة

وكان من بين ابرز ردود الافعال هو اعتقاد الكثير من الاشخاص ان الفيسبوك تم اختراقه من قبل الهاكرز

وعبر بعض الرجال عن صدمتهم عند تعطل الفيسبوك و اعتقادهم أن زوجاتهم قامت بتهكيره  للتجسس عليهم ومعرفة مايخفونه خاصة فيما يتعلق بمحادثاتهم مع النساء

وقام البعض بالتعجب والسخرية من توقف فودافون والفيسبوك وانستقرام في يوم واحد

ونعرض لكم في هذا التقرير ابرز منشورات رواد السوشيال ميديا عن تعطيل الفيسبوك وعودته.. شاهد الصور

فيسبوك
فيسبوك

فيسبوك
فيسبوك

 

فيسبوك
فيسبوك

فيسبوك
فيسبوك

فيسبوك
فيسبوك

فيسبوك
فيسبوك

فيسبوك
فيسبوك
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