فودافون تعتذر لعملائها عن انقطاع الخدمة وتتعهد بالتعويض

قالت شركة فودافون، إن بعض المناطق تواجه صعوبات في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع نتيجة تحديثات لأحد مكونات الشبكة تمت صباح اليوم الثلاثاء، ونعمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن وتعتذر الشركة عن أي صعوبات قد تواجه العملاء.

تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء

وأوضحت فودافون في بيان رسمى، أن جميع الخدمات الأخرى تعمل بشكل طبيعي ومن المتوقع أن يتم استعادة الخدمة خلال ساعات، كما ستقوم ڤودافون بتقديم مقترح لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين فور استعادة خدمات الجيل الرابع بالشكل الكامل، وذلك تقديرًا لثقة عملائها والتزامها تجاههم بتقديم أفضل الخدمات.