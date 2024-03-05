فودافون توضح أسباب العطل الفني.. بعد قليل

قالت شركة فودافون مصر إنها ستصدر بيانا رسميا بعد قليل لتوضيح أسباب تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لعدد كبير من العملاء، وفق تصريح أحد المسؤولين في الشركة لـ"صدى البلد".

وكانت شبكة فودافون مصر تعرضت إلى عطل فني غير متوقع صباح يوم الثلاثاء، مما تسبب في تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لعدد كبير من العملاء.

وسائل التواصل الاجتماعي

عبر العديد من مستخدمي فودافون في مختلف مناطق مصر عن استيائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يتمكنوا من إجراء أو استقبال المكالمات، وواجهوا ضعفًا أو انقطاعًا في خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.

وبعد قليل، ستصدر فودافون مصر بيانا يوضح أسباب العطل الفني.