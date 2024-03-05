عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

يواجه بعض عملاء فودافون، أكبر شركة اتصالات محمولة في مصر من حيث عدد المستخدمين، مشاكل في الخدمات في بعض المناطق، ويؤدي ذلك إلى خلل في جميع الهواتف، حيث تعاني شبكة فودافون أحيانًا من مشاكل في الإشارة، ما يزعج العملاء من وقت لآخر.

تنشأ هذه الاختلالات لأسباب متعددة، لكنها توقفت الآن بالكامل على جميع الشبكات ولا تعمل على الإطلاق.

حل مؤقت:

لحين إصلاح المشكلة، يمكنك تحويل الشبكة من 4G إلى 2G أو 3G، ستعمل الشبكة معك بعد هذا التغيير، لكن تذكر أن سرعة الإنترنت ستكون أبطأ.

طرق أخرى لتحسين إشارة فودافون:

إيقاف تشغيل الهاتف ثم إعادة تشغيله.

تغيير مكانك.

استخدام هاتف آخر.

التأكد من أن هاتفك يدعم ترددات فودافون.

تحديث إعدادات الشبكة.

إعادة ضبط هاتفك إلى إعدادات المصنع.

معلومات عن شبكة فودافون مصر:

بلغ عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول في مصر حوالي 103.45 مليون مشترك بنهاية شهر ديسمبر 2021.

ارتفع عدد المشتركين بنسبة 1.04% على أساس شهري و 8.49% على أساس سنوي.

نصائح: