عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

عطل يضرب شبكة فودافون
عطل يضرب شبكة فودافون في مصر..اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هن

يواجه بعض عملاء فودافون، أكبر شركة اتصالات محمولة في مصر من حيث عدد المستخدمين، مشاكل في الخدمات في بعض المناطق، ويؤدي ذلك إلى خلل في جميع الهواتف، حيث تعاني شبكة فودافون أحيانًا من مشاكل في الإشارة، ما يزعج العملاء من وقت لآخر. 

تنشأ هذه الاختلالات لأسباب متعددة، لكنها توقفت الآن بالكامل على جميع الشبكات ولا تعمل على الإطلاق.

 

حل مؤقت:

لحين إصلاح المشكلة، يمكنك تحويل الشبكة من 4G إلى 2G أو 3G، ستعمل الشبكة معك بعد هذا التغيير، لكن تذكر أن سرعة الإنترنت ستكون أبطأ.

 

طرق أخرى لتحسين إشارة فودافون:

 

  • إيقاف تشغيل الهاتف ثم إعادة تشغيله.
  • تغيير مكانك.
  • استخدام هاتف آخر.
  • التأكد من أن هاتفك يدعم ترددات فودافون.
  • تحديث إعدادات الشبكة.
  • إعادة ضبط هاتفك إلى إعدادات المصنع.

 

معلومات عن شبكة فودافون مصر:

 

  • بلغ عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول في مصر حوالي 103.45 مليون مشترك بنهاية شهر ديسمبر 2021.
  • ارتفع عدد المشتركين بنسبة 1.04% على أساس شهري و 8.49% على أساس سنوي.

 

نصائح:

 

  • تواصل مع خدمة عملاء فودافون للحصول على المساعدة.
  • تابع صفحات فودافون على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على آخر الأخبار.
فودافون vodafone ازمة فودافون خدمات فودافون خدمة عملاء فودافون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

مرتضى منصور في تصريحات لصدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

موضوعات متعلقة

سامسونج نزلت موبايل جديد في فئة 6000 جنيه فقط .. ببطارية كبيرة جدا 

تفوق على سامسونج وiPhone.. أقوى موبايل شاومي في السوق

سامسونج تستعد لإطلاق وحش جديد بمواصفات وألوان شبابية وسعر مناسب

أفضل موبايل سامسونج في حدود 3000 جنيه.. صور

إزاي تشتري موبايل رخيص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.. نصائح عملية

Realme تبهر العالم بكاميرا 200 ميجابكسل | ثورة في التصوير وبسعر بسيط

أحدث ميزة بـ واتساب في 2024 .. هتقلب الدنيا

موبايلات Realme تتحدى الكل بمواصفات استثنائية 

ترشيحاتنا

قرار عاجل بشأن المتهمين بقـ.تل الخواجة حسني الجواهرجي

رسائل قاسية وانتقادية.. سوليفان طلب من جانتس إنهاء الحرب على غزة في وقت محدد

هذا ما قالته ستاندرد آند بورز عن النشاط التجاري بالإمارات

جريمة سرقة ميرهان حسين متكاملة الأركان.. تفاصيل

انخفاض الأسعار 25 % وتسعير السلع.. وزير التموين يزف بشرى للمواطنين

كهربا يسافر مع الأهلي غدا إلى السعودية لخوض نهائي كأس مصر.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميرنا جميل بالأحمر تثير الجدل على إنستجرام

تعرف على سعر فستان مي عمر في السعودية

قبل مباراة الزمالك| مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي.. ماذا طلب كولر؟

كأنه حقيقي.. نجاح استنساخ أول ماعز تبتي بالصين

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ