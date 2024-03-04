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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج نزلت موبايل جديد في فئة 6000 جنيه فقط .. ببطارية كبيرة جدا 

سامسونج نزلت موبايل
سامسونج نزلت موبايل جديد في فئة ال 6000 جنيه فقط.

التزاما بالجدول الزمني، أطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy F15 5G في الهند اليوم. يعتبر الجهاز مطابقًا تقريبًا لهاتف Galaxy A15 5G مع اختلاف رئيسي واحد فقط.

يحتوي هاتف سلسلة سامسونج F على بطارية أكبر من طراز سلسلة A، وفي الوقت نفسه، فهو أرخص قليلاً.

 

مواصفات سامسونج Samsung Galaxy F15 5G

 

يبدو Galaxy F15 5G مثل أي هاتف ذكي آخر من سامسونج، يحتوي على إعداد ثلاثي للكاميرا مُرتب عمودياً في الخلف وإطار مسطح.

يوجد في مقدمة الهاتف سامسونج شاشة Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة تتميز بنوتش على شكل نوتش، توفر الشاشة دقة عرض 2340 × 1080 بكسل (FHD +) ومعدل تحديث 90 هرتز.

يعمل الهاتف سامسونج Galaxy F15 5G بواسطة معالج MediaTek Dimensity 6100 Plus ، يقترن المعالج بـ 4 جيجابايت / 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

يشغّل الهاتف واجهة One UI 6.0 بناءً على نظام التشغيل Android 14. تعد سامسونج بأربعة أجيال من تحديثات Android وخمس سنوات من تصحيحات الأمان.

يتكون نظام الكاميرا الثلاثي الخلفي من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وحدة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل، ويوجد في المقدمة كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

تشمل الميزات الأخرى للهاتف 13 نطاق 5G، بصمة جانبية، وفتحة بطاقة microSD، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم. وأخيرا وليس آخرا، فهو مدعوم ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات (يُباع محول الطاقة بشكل منفصل).

 

سعر سامسونج Samsung Galaxy F15 5G

 

يحمل هاتف Galaxy F15 5G الأسعار التالية في الهند:

4 جيجا بايت + 128 جيجا بايت  (~ 195 دولارًا أمريكيًا) 6 جيجا بايت + 128 جيجا بايت  (~ 205 دولارًا أمريكيًا)

يأتي بثلاثة ألوان: الأسود الرمادي، والبنفسجي الأنيق، والأخضر الجذاب.

سيتم بيع المنتج عبر Flipkart و Samsung.com.

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