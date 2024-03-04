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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تفوق على سامسونج وiPhone.. أقوى موبايل شاومي في السوق

صدى البلد

أطلقت شركة شاومي هاتفها الرائد الأحدث، مي 14 ألترا، في الصين يوم 22 فبراير.

 وفي 25 فبراير، طرحت الشركة الهاتف الرائد في الأسواق العالمية بسعر 1499 يورو، ولا شك أن هذا قرار جريء من شاومي، فبموجب هذه النقطة السعرية، يتنافس الهاتف مباشرة مع عملاقي السوق، سامسونج وآبل.

 

مي 14 ألترا يحقق نتائج واعدة في الأسواق العالمية

 

صرح  Weibing، الشريك والرئيس في شركة شاومي، عبر منشور على موقع Weibo أمس، أن نجاح هاتف مي 14 ألترا في السوق العالمية مهم للغاية للشركة فيما يتعلق بتأسيسها في مثل هذه الأسواق. 

 

وأشار إلى أن تعميم العلامات التجارية الصينية على الصعيد الدولي لا يزال أمامه طريق طويل بسبب سيطرة كل من شركة آبل وسامسونج القوية على الأسواق. 

كما أشار إلى أنه إلى جانب السوق المحلية، فقد تلقى هاتف مي 14 ألترا استجابة إيجابية من المستخدمين في الأسواق العالمية حتى الآن.

 

في اليوم الأول من البيع في 27 فبراير، قال  Weibing إن حجم مبيعات مي 14 ألترا الأولى في أوروبا تضاعف ثلاث مرات مقارنة بالجيل السابق، وفي الوقت نفسه، حقق هاتف مي 14 مبيعات أعلى بست مرات مقارنة بسلفه.

تجدر الإشارة إلى أن هاتف مي 14 ألترا الذي يبلغ سعره 1499 يورو، يأتي مع  16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت ذاكرة تخزين، وهذا أعلى بكثير مقارنة بالأسواق الصينية. 

 

يركز هذا الهاتف الرائد من شاومي بشكل أساسي على قدرات التصوير مع مستشعر Sony LYT-900 رئيسي بدقة 50 ميجابكسل و 1 بوصة يقع داخل نظام فتحة متغيرة. تحتوي كل من كاميرا التقريب البصري 3.2x و 5x على مستشعر Sony IMX858 ووحدات الكاميرا قادرة على التركيز على الأجسام القريبة مما يتيح المجال لبعض لقطات تقريب مثيرة. 
 

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