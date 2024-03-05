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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعطلت عدة ساعات.. عودة شبكة فودافون للعمل بشكل طبيعي.. التفاصيل وطريقة التشغيل

شبكة فودافون مصر
شبكة فودافون مصر

عادت خدمات شركة فودافون للعمل بشكل طبيعي لدى بعض العملاء الذين واجهوا انقطاعًا في الخدمة استمر لعدة ساعات بدأ منذ فجر اليوم الثلاثاء تقريبًا. 

وتوقفت الخدمة عن عدد من عملاء شركة فودافون مصر، حيث لم تظهر أي شبكة على الهواتف المحمولة في أماكن متفرقة من القاهرة الكبرى. 

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ونشر عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي صباح اليوم شكاويهم بعدم وجود شبكة فودافون على هواتفهم وعدم قدرتهم على إجراء المكالمات. 

ونصح بعض المستخدمين بتغيير شبكة فودافون من 4G إلى 3G لتعمل الخدمات الصوتية بشكل طبيعي، مما قد يشير إلى وجود مشكلة في تغطية شبكة الجيل الرابع والتي تؤثر على خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول ومكالمات الصوت عالية الجودة التي تعتمد على الجيل الرابع VOLTE. 

وذكرت مصادر داخل شركة فودافون مصر أن هناك عملية تحديثات تتم على الشبكة قد تستغرق عدة ساعات.

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