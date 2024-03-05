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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ليس في مصر فقط.. توقف عمل فيسبوك وماسنجر وإنستجرام

صدى البلد

تعرضت منصات ميتا، وهي الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وماسنجر، لعطل كبير أدى إلى توقفها عن العمل. 

توقف فيسبوك عن العمل

وواجه المستخدمون صعوبة في تحميل التطبيقات أو الوصول إلى المواقع بشكل طبيعي. فـ فيسبوك أجبر المستخدمين المتأثرين على تسجيل الخروج من حساباتهم ولم يتمكنوا من الدخول مرة أخرى، في حين رفض تطبيق إنستجرام العمل تمامًا.

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تعتبر شركة ميتا من أكبر الشركات التكنولوجية في العالم، ومنصاتها تعد من أكثر المنصات استخدامًا في العالم أجمع. ولذا، فإن حدوث أي عطل فني يؤثر بشكل كبير على تجربة المستخدم ويثير قلقه واستياءه.

وعلى الرغم من ذلك، فإن شركة ميتا لا تقدم صفحات رسمية لحالة خدماتها للمستخدمين العاديين.

سبب توقف عمل فيسبوك

وحتى الآن، لم تقم الشركة بتحديث أي معلومات عن العطل على حساباتها الرسمية على تويتر أو أي منصة أخرى. 

وبحسب موقع Down Detector الذي يتتبع حالة المنصات التكنولوجية، تم رصد تعطل واسع النطاق في إنستجرام وفيسبوك وماسنجر في جميع أنحاء العالم. وهذا يشير إلى أن العطل قد يكون عالميًا.

مع ذلك، فإن شركة ميتا تقدم صفحة حالة رسمية لمنصاتها التجارية، بما في ذلك الإعلانات على فيسبوك وإنستجرام، وتشير هذه الصفحة إلى أن جميع المنتجات تعمل كما هو متوقع.

ومن الملاحظ أن تطبيق واتساب الذي يملكه ميتا يبدو أنه يعمل بشكل طبيعي.

التواصل الاجتماعي الشركات التكنولوجية

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