فرج عامر يثير الجدل بمنشور غامض على فيسبوك

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك



وكتب فرج عامر :"الناس في حياة أي انسان زي ملابسه بالضبط، عندما تتأملها حتجد منها اشياء كتير صغرت عليك ، لا تتمسك بها ، من الافضل ان تتبرع بها، راجع علاقاتك سوف تجد ناس قلت في نظرك يوم بعد يوم ، لانك لم تجدها عندما احتجتها ، ولم تري منها ما كنت تنتظرة، وهذة طبيعة الدنيا".





يستعد الأهلي لخوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عند مواجهة يانج أفريكانز التنزاني على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة.

تقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، مساء اليوم الجمعة، فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب استادالقاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.