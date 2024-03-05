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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يتصدر التريند.. عطل عالمي يصيب فيسبوك وواتساب وإنستجرام بالشلل

عطل فيسبوك
عطل فيسبوك

تعطلت خدمات فيسبوك وإنستجرام المملوكة لشركة ميتا Meta، عن مئات الآلاف من المستخدمين في جميع أنحاء العالم اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، وفقا لموقع Downdetector.com الذي يتتبع انقطاع الخدمة.

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وبدأت الاضطرابات صباح اليوم مما ترك أكثر من 300 ألف مستخدم حول العالم، يشتكون من انقطاع الخدمة في فيسبوك وحوالي 40 ألف بلاغ في إنستجرام، وفقا للموقع.

 

عطل عالمي يصيب فيسبوك وواتساب وإنستجرام بالشلل

وقال آندي ستون، المتحدث باسم "ميتا"، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي أكس (تويتر سابقا): "نحن ندرك أن الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا، ونحن نعمل على إصلاح هذا الأمر الآن".

 

وأظهرت لوحة معلومات الحالة في "ميتا" أن واجهة برمجة التطبيقات لتطبيق WhatsApp Business تواجه مشكلات أيضا، وهناك حوالي 200 تقرير عن انقطاع خدمة واتساب في جميع أنحاء العالم على Downdetector، الذي يتتبع الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمين.

 

ويتصدر انقطاع خدمات التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب وإنستجرام وماسنجر، قائمة أهم المواضيع الشائعة على موقع أكس (تويتر سابقا)، حيث قال العديد من المستخدمين إنه تم تسجيل خروجهم فجأة من منصات الوسائط الاجتماعية المملوكة لشركة "ميتا".

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