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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لن تدفع للصحافة الإلكترونية.. ميتا تقرر إلغاء خدمة الأخبار في هذه الدول

ميتا تقرر إلغاء
ميتا تقرر إلغاء خدمة الأخبار في هذه الدول

أعلنت شركة “ميتا” المالكة لمنصة “فيس بوك”، أنها ستوقف علامة التبويب الخاصة بالأخبار على المنصة، في دول أستراليا والولايات المتحدة، مضيفة أنها ألغتها العام الماضي في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.   

وأكدت شركة “ميتا” أنها ستتوقف عن الدفع لناشري الأخبار في أستراليا، مقابل المحتوى الذي يظهر على “فيس بوك”.

وكانت أستراليا قد أقرت قانونًا جديدًا يجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للناشرين من الصحف والمجلات الإلكترونية، مقابل المحتوى الإخباري الذي يقدمونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الشركة: نتيجة لذلك "لن ندخل في صفقات تجارية جديدة للمحتوى الإخباري التقليدي في هذه البلدان، ولن نقدم منتجات فيس بوك جديدة مخصصة لناشري الأخبار".

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، للصحفيين: "إن فكرة أن شركة واحدة يمكن أن تستفيد من استثمارات الآخرين، ليس فقط الاستثمار في رأس المال ولكن الاستثمار في الأشخاص وأيضا الصحافة، هذه فكرة غير عادلة"، مضيفًا "هذه ليست الطريقة الأسترالية".

وتسعى الحكومة الأسترالية للحصول على المشورة من وزارة الخزانة ولجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) بشأن خطواتها التالية، بحسب “رويترز” . 

ولا تزال العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم حريصة على حماية صناعاتها الإخبارية المحلية من الخروج من سوق الإعلان عبر الإنترنت. 

وقالت إندونيسيا، الشهر الماضي، إنها تخطط أيضًا لجعل شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع مقابل المحتوى الإخباري.

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