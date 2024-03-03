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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميتا تتوسع في تطوير Threads.. استعدادًا لمنافسة X

ميتا تتوسع في تطوير
ميتا تتوسع في تطوير Threads

تسعى شركة "Meta" ميتا في تطوير تطبيق Threads بعد أن وصل التطبيق لأكثر من 130 مليون مستخدم، والذي يقترب أكثر فأكثر كبديل قابل للتطبيق لمنصة X. 

وبدأت الشركة في اختبار واجهة برمجة التطبيقات تطبيق Threads مع عدد من الشركات الخارجية، والتي قد تكون متاحة على نطاق واسع في شهر يونيو، حيث ستسمح للمستخدمين بالنشر من تطبيقات مثل Hootsuite وSprinklr.

وذكر موقع TechCrunch، أن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيق Threads حاليًا في مرحلة "تجريبية" ولكن قد يتم طرحها على نطاق أوسع "بحلول نهاية يونيو". 

وتشمل المجموعة الأولية من الشركات التي تختبر الإصدار التجريبي من واجهة برمجة التطبيقات منصات إدارة الوسائط الاجتماعية Sprinklr وHootsuite وSocial News Desk وSprout Social.

كما تعمل ميتا أيضًا مع مجمع أخبار التكنولوجيا Techmeme ومنصة الفيديو المباشر Grabyo. ويبدو أن واجهة برمجة التطبيقات ستمكن بشكل أساسي من نشر المحتوى إلى سلاسل المحادثات من هذه الخدمات، مع وجود  خطط "لتمكين الإشراف على الرد والرؤى".

ويمكن أن يساعد وجود واجهة برمجة التطبيقات Threads في جذب المزيد من الناشرين والمستخدمين المتميزين، الذين يعتمدون غالبًا على البرامج الخارجية للنشر والتحليلات. 

وكان آدم موسيري، رئيس إنستجرام قد أعرب في السابق عن بعض التردد في جذب الناشرين، قائلًا إن "قلقه" هو أن واجهة برمجة التطبيقات المخصصة "ستعني المزيد من محتوى الناشرين وليس المزيد من محتوى المبدعين".

 

Meta ميتا تطبيق Threads Threads منصة X واجهة برمجة التطبيقات Threads

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