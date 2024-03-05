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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تطبيق X هو القائد.. إيلون ماسك يسخر من إنهيار خدمات فيسبوك وإنستجرام

إيلون ماسك يسخر من
إيلون ماسك يسخر من إنهيار خدمات فيسبوك.. صورة من أ ف ب

دخل الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك والمالك لمنصة X على خط أزمة إنهيار تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وثريدز، والتي أصابها عطل فني كبير خلال الساعات القليلة الماضية. 

 

ونشر إيلون ماسك على حسابه الرسمي على منصته X صورة لعدة بطاريق أحدهما يحمل الشعار الخاص بـ فيسبوك، والآخر إنستجرام، والثالث ثريدز، وبدا البطاريق الثلاثة كأنهم يؤدون التحية العسكرية لبطريق آخر يرتدي قبعة عسكرية كأنه “ قائد” ويحمل شعار X.   

ويبدو أن الملياردير قد جاءته الفرصة للانتقام من تطبيقات شركة ميتا الثلاث فيسبوك وإنستجرام وثريدز، وذلك بعد أزمة كبيرة خاضها ضد تطبيق ثريدز المنافس أصلا لتطبيق X، حيث كان سخر ماسك منه واصفًا إياه بأنه مجرد نسخة مكررة بدون روح من تطبيق إنستجرام ولكن دون صور.    

 

وفي الوقت الحالي، يواجه مستخدمو فيسبوك وإنستجرام وثريدز في مصر ومعظم دول العالم عطلا فنيا  كبيرًا أثر على استخدامهم للتطبيق.

 

ووجد المستخدمون صعوبة كبيرة عند استخدام فيسبوك وإنستجرام وثريدز ، الأمر الذي جعل معظمهم يتجهون إلى منصة X للإبلاغ والشكوى عن عدم قدرتهم من استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بالإضافة إلى تسجيل الخروج من جميع الحسابات الخاصة بهم. 

 

وتصدرت مشكلة انقطاع خدمات ميتا ، قائمة أهم المواضيع الشائعة “ التريند” على منصة X في مصر والعالم بأكثر من 5 أوسمة “ هاشتاج”، من بينها ( الفيسبوك، Facebookdown ، Facebook and Instagram ، Mark Zuckerburg وإيلون ماسك وتطبيق X  ) . 

 

وكان آندي ستون، المتحدث باسم "ميتا" قد علق على المشكلة على منصة X قائلًا "نحن ندرك أن الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا، ونحن نعمل على إصلاح هذا الأمر الآن".

 

 

 

 

 

 

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