شوبير قبل قبل مباراة القمة :الأهلي لا يهمه ضياع الدوري من الزمالك

تتجه الأنظار إلى مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بـالدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في سباق اللقب، وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين.



وقال أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق في تصريحات إذاعية : "البعض بيقول لي إن مباراة القمة أصبحت مصيرية لأن الأهلي مش هيفرط فيها بعد الخسارة من بيراميدز ويهمه إنه يضّيع الدوري على الزمالك".



وأضاف شوبير: "الأهلي لا يهمه ضيّاع الدوري على الزمالك ولا يحزنون ولكن الأهلي يهمه استعادة الثقة، ويهمه مصالحة جماهيره مع إن جماهير الأهلي لا ترضى إلا البطولات لا مباراة قمة ولا غيره هترضيها".

وتابع شوبير: "طبعا الأهلي لا شك عايز يكسب مفيهاش فصال لكن مش ده الأهم عند الأهلي الأهلي بيبحث عن شيء يستيعد به الثقة".

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي

يدخل الأهلي المباراة وسط نقص عددي في بعض المراكز، حيث يفقد 5 لاعبين لأسباب مختلفة، أبرزها الإيقاف والإصابات، وهو ما يضع الجهاز الفني بقيادة ييس توروب أمام تحدٍ في اختيار التشكيل الأنسب.

وتضم قائمة الغيابات: محمد هاني للإيقاف، يوسف بلعمري وياسر إبراهيم للإصابة، إلى جانب غياب يلسن كامويش لخروجه من الحسابات الفنية، والحارس محمد سيحا لأسباب صحية.

انفراجة بعودة الشناوي والشحات

في المقابل، يستعيد الأهلي بعض قوته بعودة الثنائي محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء الإيقاف، إضافة إلى جاهزية كريم فؤاد عقب تعافيه من الإصابة، لتمنح هذه العودة دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل القمة.